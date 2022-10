Programa 4 | Marta Peñate habla con Nagore y Alba de las diferencias entre Lester y Tony Spina y cómo la conquistaron

Marta Peñate ha tenido que besar algún que otro sapo antes de encontrar a su media naranja, algo que le ha hecho experta en saber cuándo se está acabando la chispa en una relación. La exconcursante de ‘Supervivientes’ no se corta, les cuenta a Nagore y Alba cómo su relación con Lester fue cuesta abajo sin frenos y desvela sus diferencias con Tony Spina.

La vida amorosa de Nagore Robles y Alba Carrillo no está pasando por su mejor momento. Las relaciones se les resisten y no logran mantenerlas durante mucho tiempo. Por eso, no se han perdido un solo detalle de todo los mejores ‘tips’ de la exconcursante de ‘Supervivientes’ para mantener la chispa en su relación con Tony Spina.