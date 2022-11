Nagore Robles no tiene pelos en la lengua y una vez más lo ha demostrado. La presentadora de ' Nos hemos liado ' ha sacado a relucir una confesión que seguro que va a traer cola. La vasca no ha ocultado que hay una mujer famosa que la vuelve loca, de la que no puede evitar sentir atracción y que hablando en plata le "pone mucho", aunque nunca se lo haya dicho a la cara. ¿Queréis saber quién es? ¡Vas a flipar con su nombre!

Todo un descubrimiento que ha hecho Nagore Robles en un nuevo episodio del videopodcast que hace junto a Alba Carrillo. ¿Será una actriz o presentadora? La pista que ha dado antes de decir su nombre es que se la ha encontrado en varias ocasiones y le ha faltado valor para mirarla a los ojos directamente. "La he visto varias veces, pero no me he atrevido a decirle nada", ha confesado ahora a sus espectadores. ¿De quién se trata? ¿Tendrá Nagore alguna posibilidad con ella?