Nagore Robles y Alba Carrillo, dos solteras de oro, celebran juntas San Solterín tomando café: "Mejor solas que mal acompañadas"

Hay días para todo y no iba a ser menos para los solteros del mundo. Contra todos los corazones que nos manda Cupido y el tener que vivir en pareja San Valentín para no ser un bicho raro, ya es hora de integrar en el calendario la fecha del 11 de noviembre, San Solterín, para celebrar que el no estar con alguien está también de moda como bien dice la canción de Lunnay, Daddy Yankee y Bad Bunny. Por eso, y para reivindicar la soltería por todo lo alto, Nagore Robles y Alba Carrillo han celebrado que están solteras en ‘Nos hemos liado’ y han comentado sus experiencias en el amor.