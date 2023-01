Aurah Ruiz abre las puertas de su impresionante casa en Turquía y toma una drástica decisión sobre su futuro: "Estamos destrozados"

La influencer nos enseñado todos los detalles de su impresionante casa en Turquía: increíbles terrazas con vistas preciosas, dormitorios enormes con baño incluido y en especial su dormitorio. ¡Nunca habíamos visto una cosa igual! Pero no todo es tan perfecto como parece y es que la influencer lleva un tiempo desaparecida. Aurah no está durmiendo por las noches, ya no sabe lo que es dormir una noche entera y nos ha contado en exclusiva el por qué.