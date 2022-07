Alejandra Rubio posa con el vestido 'cut out' más extremo de la temporada

Alejandra Rubio ha lucido impresionante con su último look. La hija de Terelu Campos ha demostrado ser toda una entendida en moda y, pese ha que se está centrando en su formación profesional, eso no le ha impedido convertirse en una influencer con su estilo tan original. Ahora, la colaboradora de 'Viva la Vida' ha mostrado su último conjunto que, desde luego, ha causado sensación entre sus seguidores. La joven del clan Campos ha posado con un vertiginoso vestido 'cut out' muy ceñido, ¡que deja ver hasta sus marcas del bronceado!