Verdeliss se somete a un cambio de look y no le convence: "No termina de cuajarme estas mechas"

Verdeliss ha empezado el mes de agosto con un cambio de look radical. Tras un verano en familia, la que fuera concursante de 'GH VIP' ha decidido ponerse mechas nuevas que no han terminado de convencerle del todo. Nuria Marín ha analizado el cambio en este vídeo y ha mostrado el antes y el después de un cambio que, según la propia influencer, no termina de convencerle. "No termina de cuajarme estas mechas", ha explicado la ex gran hermana.