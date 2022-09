Cristina Porta responde a las críticas de Bea Retamal sobre su relación: “Lo dijo para sacar un titular”

Hace apenas unas días la exconcursante de Gran Hermano Bea Retamal decidió opinar sobre la nueva relación de Cristina Porta con el futbolista del Valladolid, Luis Pérez . Sin que nadie le preguntara y sin conocer los entresijos de la pareja Retamal vaticinó poco futuro para su amor: “A ella se la ve muy ilusionada, pero no va a durar”. Una sentencia que a Cris Porta no le ha hecho ninguna gracia, tanto por ser un gesto feo teniendo en cuenta la buena relación de ambas como por la falta de argumentos de Retamal para soltar semejante órdago.

“Cuando yo lo vi lo supo mal porque yo le tengo cariño a Bea, me defendió mucho en el reality…” nos contó Cris durante una entrevista. “No me gustó. Primero porque a mí no me gusta hablar mal de la gente. Yo no hubiese hecho eso". Cristina nos contó que, en su experiencia como comentarista de realities ella nunca ha sido partidaria de cuestionar el amor ajeno, “Yo no estoy en los sentimientos y en el corazón de la gente... ¿Quién soy yo para juzgar a alguien?".