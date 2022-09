Lucía Sánchez, preocupada por el tamaño de su hija: “Es más grande que la madre, igual hay que provocar el parto para que no crezca tanto”

¡A Lucía Sánchez le queda muy poco para ser madre! Después de sincerarse sobre su situación personal , la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' cuenta las últimas novedades sobre su embarazo y el estado de su bebé. Tras la última ecografía, los médicos han informado a la influencer de que su bebé está creciendo más de lo normal . Lucía no puede evitar sentirse culpable por la descontrolada dieta que está siguiendo y confiesa la posibilidad de tener que provocar el parto antes de tiempo para que su hija no crezca más.

Lucía Sánchez ha pasado de todo durante su embarazo. Desde no querer comer hasta no parar de hacerlo. Con los problemas de peso del bebé, los médicos amenazan con ponerle una dieta a la influencer, que ha desvelado cuántos kilos ha engordado durante su embarazo. Sin embargo, Lucía no se ha tomado muy bien esta noticia y teme no poder cumplir con las indicaciones ¡Últimas semanas de embarazo y últimos preparativos para recibir a Mía! Lucía Sánchez está muy contenta, a pesar de la preocupación por las novedades en la última revisión médica. Descubre todos los detalles sobre el estado del bebé en estos vídeos, ¡en exclusiva en 'mtmad'!