Lucía Sánchez se emociona al hablar de su mayor apoyo durante el embarazo: “Eso no le toca a él hacerlo”

Lucía Sánchez acaba de recibir una preocupante noticia sobre su embarazo. Después de su última ecografía, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha querido hablar por primera vez de la persona que se ha convertido en su mayor apoyo durante el embarazo. Se siente mal ya que están en un momento delicado de salud y el papel que están desarrollando no le corresponde a esta persona. Y es que no hay un solo día que no vaya a su casa para poder estar a su lado y ayudar en lo que necesite.