Lucía Sánchez escribe una emotiva carta a su hija Mía antes de dar a luz: “Perdón por no darte la familia unida que soñé para ti”

Ya no queda nada para que pueda verle la carita a su hija, pero, después de ver todas las ecografías tiene muy claro a quién se va a parecer más de los dos. ¿Qué opina de que Mía pueda parecerse a Isaac Torres? En este video vamos a poder ver a una Lucía emocionada y que saca su lado más sensible, cuando se rompe al hablar de su bebé y la vida que les espera juntas .

Ya quedan pocos días para que Lucía de a luz a su hija y no ha podido evitar todos los momentos por los que ha tenido que pasar en los últimos nueve meses. Quizás no es el embarazo que ella hubiese imaginado o soñado y es por eso que no ha podido contener las lágrimas al recordarlo. Un momento muy difícil ya que ella siempre hubiese querido darle una familia unida a su hija.