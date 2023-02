Lucía Sánchez habla de los celos de su perro Edu hacia su hija Mía: “Se caga en su habitación, es como un niño chulito”

Por si Lucía Sánchez no tuviese suficiente con cambiar pañales, su mascota no le está poniendo las cosas nada fáciles. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de los celos de su perro Edu hacia su hija Mía, los cuales han provocado que tenga un comportamiento inadmisible. Al parecer, el can ha decidido que si él no puede ser el niño mimado de la casa, va a hacer todo lo que esté en su mano para conseguirlo.