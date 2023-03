Pero no puede ser malo todo lo que le está pasando a la influencer y tiene claro que no puede faltar un buen conjunto para ir a una ceremonia tan importante. Lucía cuenta todos los detalles de espectacular traje que van a lucir su hija y ella. La que fuera concursante de 'La última tentación' se ha puesto en contacto con un diseñador y lo ha largado todo: desde los precios hasta el diseño que tiene pensado, no se deja nada en el tintero. Y es que Lucía no puede contener la sonrisa al pensar en ver a su niña con su impresionante traje.