Lucía Sánchez no puede ocultar la sonrisa cada vez que habla de su pequeña Mía. Después de soltarse la melena con sus socias y sacar a relucir su faceta más ligona , la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido resolver todas las dudas sobre su maternidad y su hija Mía. Lucía se sienta frente a las cámaras de mtmad para ponernos al día de todo, pero también quiere ponerse seria para responder a las críticas por salir con sus amigas sin su hija .

La influencer ha salido con sus amigas por primera vez sin la compañía de Mía y los esperados comentarios no han tardado salir. La gaditana está muy disgustada con los mensajes que ha estado recibiendo, especialmente con uno que no ha dudado en sacar a la luz. Lucía tiene muy clara su opinión y no se corta a la hora de decir lo que piensa.