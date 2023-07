Lucía Sánchez da un cambio radical a su vida y se lanza a una nueva aventura con el surf: “Es el verano de decir a todo que sí”

La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' tiene claro que este verano no existe el "no" por respuesta, es por ello por lo que ha querido probar con una actividad que no había hecho nunca antes. La que fuera concursante de 'La última tentación' se sube a su tabla y nos enseña todo sobre su primera clase. Después de los complicados momentos personales que ha atravesado, parece que la influencer está dispuesta a todo para acabar con su mala racha. ¿Será el surf su nueva pasión?