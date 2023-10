La que fuera concursante de ‘La última tentación’ no ve la hora de poder dejar su piso de alquiler y comenzar la mudanza a su ático, sobre el cual ha ido compartiendo todas las novedades en su canal de mtmad. Si anteriormente, la gaditana nos mostró un breve adelanto, en esta ocasión la de Cádiz nos enseña su hogar con todo lujo de detalles y hace su tan esperado ‘house tour ’. La influencer comparte con nosotros todas las estancias de su casa, desde su cocina hasta la habitación en la que dormirá su hija Mía cuando sea más mayor, que conecta con su dormitorio y su impresionante vestidor .

Además de enseñarnos su nuevo piso, Lucía se moja con un entretenido juego en el que debe crear su comunidad de vecinos perfecta compuesta solo por famosos. La influencer no duda ni un segundo sobre el tipo de gente con el que no está dispuesta a compartir rellano y además desvela a qué influencer no le abriría ni la puerta de su casa. Asimismo, la gaditana hace muchas otras impactantes confesiones y ni corta ni perezosa desvela el nombre del chico al que iría encantada a pedirle sal. ¡Se trata nada más y nada menos que de un exconcursante de ‘LIDLT’!