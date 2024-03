Lucía Sánchez ha vivido una gran aventura en la que se ha proclamado vencedora, pero si de algo tenía ganas era volver a ver a su pequeña. Después de entrar en la casa de Guadalix , ganadora de ‘GH DÚO’ se reencuentra con su hija Mía . Durante toda su estancia en el reality, la influencer no se ha cansado de decir lo mucho que echaba de menos a su niña y, por fin, se ha producido el encuentro tan esperado. Lucía vuelve a mtmad para resolver todas las dudas de su concurso , mañana 13 de marzo.

No ha habido ni un solo día de su paso por ‘Gran Hermano DÚO’ en el que la que fuera concursante de ‘LIDLT’ no haya tenido presente a su hija. Pese a que finalmente se ha alzado con el ansiado premio, la influencer se ha derrumbado en ocasiones por no poder ver a la persona que más quiere en el mundo. Dos meses después, ahora como ganadora de ‘GH DÚO’, Lucía protagoniza un emotivo reencuentro con Mía en su llegada a Cádiz. ¡Descubre cómo ha sido este tierno momento!