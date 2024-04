La que fuera participante de 'La última tentación' ha vivido situaciones muy complicadas con sus dos anteriores relaciones, algo que ha provocado que la influencer sepa perfectamente lo que quiere en una pareja. Por ello, Lucía Sánchez desvela qué no perdonaría a su pareja y explica los comportamientos que no pasaría por alto en su novio. La de Cádiz confiesa cuáles son las actitudes que considera igual o peores que una infidelidad, y que no tiene pensado permitir en su noviazgo, tras las equivocaciones de su pasado.