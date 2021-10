Y es que Lucía está muy enfadada con él y no entiende que haya ingresado al programa como su 'cuenta pendiente' para remover todo lo que sucedió entre ambos durante aquella noche de pasión. Muy molesta por el comportamiento de Cristian, la de Cádiz ha estallado contra él tras la filtración de su vídeo besándose y no se ha callado nada. Además, la influencer también ha querido dar la cara y reaccionar públicamente al tonteo de Marina y Lobo, respondiendo sin tapujos a todos aquellos que están criticando la actitud "forzada" que está tomando durante el programa, intentando no perder las formas y fingiendo que no le molesta las imágenes. Harta de guardar la compostura, Lucía ha confesado lo que de verdad se le pasó por la mente durante la hoguera al ver a su novio y su ex en actitud cómplice: