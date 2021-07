Después de sacar a la luz todos los secretos mejor guardados de su relación con sus amigas , Lucía Sánchez está de vuelta una semana más en mtmad y, esta vez, viene dispuesta a no dejar que nadie le pase por encima. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ nos ha adelantado algunos detalles sobre cómo ha sido su paso por ‘ La última tentación ’ y ha aprovechado la ocasión para hablar sin tapujos sobre los graves insultos que recibe a diario . La influencer no está atravesando su mejor momento personal y confiesa que muchos de los comentarios no solo le han afectado a ella, sino también a su familia.

Desde supuestas infidelidades de Isaac Torres hacia ella y viceversa hasta fuertes insultos sobre su cuerpo acusándola de operaciones estéticas falsas, pasando por decirle que es tonta y que no se está enterando de nada, Lucía está muy cansada y ya no lo soporta ni un minuto más. Aunque afirma que no suele hacer mucho caso a lo que le escriben los haters en las redes, confiesa que últimamente se le hace muy difícil leer ciertas cosas. ¿Quieres enterarte de todos los detalles? Pues no esperes más, dale al play y descubre todo lo que tiene que decir en este nuevo capítulo de ‘para mí’.