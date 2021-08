Lucía Sánchez ha vuelto completamente renovada de su última experiencia ¡y no es para menos! Tras comunicar el motivo por el que va a pasar por quirófano , la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha ido de viaje a Las Palmas con una compañía de primera: Mayka Rivera y Patricia Pérez , con las que mantiene una estrechísima relación de amistad tras su paso por 'La última tentación'. Junto a ellas, la joven andaluza ha disfrutado de su primer viaje como influencer y personaje público . ¿Cómo se ha sentido la ex de Manuel? ¿Ha cambiado mucho su vida tras su paso por el reality? ¿La han parado mucho por la calle? ¿Ha tenido un trato especial por haber salido en la tele?

Además, Lucía nos ha colado en la espectacular villa de lujo en la que se han alojado las tres exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' y nos ha llevado con ella a vivir todo tipo de nuevas experiencias: desde un exquisito viaje en barco, pasando por su primera vez en moto de agua ¡y hasta su aventura en parasailing! Aunque no quería irse de las Islas Canarias sin probar estas cosas, la andaluza no ha podido evitar pasar un muy mal rato. ¿Qué le ha pasado para no haber podido disfrutar al 100% de sus excursiones en altarmar? ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles de la última gran aventura de Lucía!