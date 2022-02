Lucía Sánchez se ha sometido a un nuevo retoque estético y ha mostrado por primera vez las secuelas que tiene tras la intervención . Después de aclarar el motivo por el que no fue al cumpleaños de Lara Tronti , la participante de ' La isla de las tentaciones ' se ha realizado un retoque en el pecho para acabar con uno de sus mayores complejos y ha enseñado en exclusiva para su canal de mtmad el impactante aspecto de su pecho . Además, la andaluza nos ha abierto las puertas del nuevo vestidor de su casa, enseñándonos todos sus caprichos caros.

En primicia, Lucía ha enseñado el resultado provisional de su último retoque y nos ha colado en su armario, que cuenta con varias prendas de lujo que se ha comprado recientemente. El estilo de la exconcursante de 'La última tentación' no ha cambiado mucho desde que comenzó a salir en televisión, aunque reconoce que no se ha privado de nada, ni siquiera de algún complemento caro. Además, Isaac Torres le ha hecho unos cuantos regalos que no están al alcance de todos los bolsillos: