¡Esto más que una fiesta pijama parece una guerra! Esta semana, y después de que Estela Grande hablara por primera vez de su ilusión y Mayka confesara que ha tenido una recaída con Pablo , las cosas han vuelto a ponerse feas entre las chicas. Harta de su actitud, Marta Peñate ha estallado contra Mayka Rivera , destapando su verdadera cara y sacando a la luz lo que la exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' va diciendo sobre sus compañeras fuera de cámaras. Una información que no han sentado nada bien a Carmen Saavedra, que no ha dudado en cargan sin piedad contra la rubia tras escuchar lo que habla de ella a sus espaldas.

Parece que a Mayka no le ha sentado nada bien que la extronista de 'MyHyV' esté interesada en conocer y tener una cita con Pablo Moya y, cuando nadie la grababa le ha dedicado unas duras palabras a la andaluza, asegurando que no tiene nada que hacer con su exnovio. ¿Cómo ha reaccionado Carmen al descubrir lo que la murciana opina de ella? ¡Aquí no acaba la cosa! Compinchadas contra Mayka, Marta y el resto de las chicas han llamado a Pablo para comentar todo lo que ha pasado y aclarar de una vez por todas si le gusta Carmen o, tal y como asegura su ex, no es para nada su prototipo. ¿Qué habrá respondido el participante de la isla? ¡Dale al play y descubre todos los detalles de la que se ha liado en 'Pijama Party'!