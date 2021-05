¡Se viene movida! La fiesta pijama no ha hecho más que empezar y nuestras protagonistas no se imaginan lo que está a punto de ocurrir. Después de que Carmen Saavedra descubriera que Mayka ha empezado una relación con su ex Alejandro Bernardos y le contará algo sobre él que no le ha gustado nada a la murciana, Marta Peñate se une a la reunión para ponerla patas arriba. La participante de 'La isla de las tentaciones' se ha reencontrado con la que fuera su amiga y compañera, desatando una auténtica guerra. Entre gritos y reproches, la exconcursante de 'GH' y la rubia han protagonizado un duro enfrentamiento que ha dejado sin palabras al resto de las chicas.