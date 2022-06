Marina Ruiz le deja las cosas claras a Hugo Paz: el doloroso motivo por el que no quiere estar con él

Hugo Paz no consigue salir del bucle de su relación con Marina Ruiz y necesita aclarar todas sus dudas. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ no puede más y se sincera con Hugo, dejándole la cosas claras, con las que desvela el motivo real por el que no quiere estar con él. ¿De qué se trata? ¿Le servirán las explicaciones a Hugo? ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles de la complicada conversación entre Hugo y Marina!