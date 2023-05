Fani y Christofer, Sheila y Mario y Zoe y Josué, protagonistas de la segunda temporada de 'Por siempre o jamás'

¡Por fin podemos gritar a los cuatro vientos los participantes de la segunda temporada de ‘Por siempre o jamás’! Fani Carbajo, Christofer Guzmán, Zoe Bayona, Josué Bernal, Sheila González y Mario González forman las tres parejas de influencers que tratarán de ajustar sus cuentas pendientes y resolver todos sus problemas. Ninguno de ellos sabe a lo que se va a enfrentar, ni que van a reencontrarse con sus ex, el primer gran golpe de gracia de la temporada. No te lo pierdas el miércoles 17 de mayo en mtmad, un día antes en mitele PLUS.