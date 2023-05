Josué saca la cara por Christofer y carga contra Fani y Zoe: "Me ha dado una prueba contundente"

¡Ha llegado la hora de los posicionamientos! Fani Carbajo y Christofer Guzmán no paran de discutir y sacar los trapos sucios de su relación y el resto de sus compañeros deben decidir de qué lado están. Aunque los exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’ se han desahogado con el resto de las parejas, no todos tienen la comprensión que les gustaría. Este es el caso de Josué, quien no entiende la actitud de Fani y da la cara por Christofer aludiendo a las pruebas de las que le ha hablado.