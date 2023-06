Tania Déniz se desahoga con Fani Carbajo sobre la soledad que siente en Barcelona: "Tuvimos una discusión y me puse a llorar"

Tania Déniz y Albert Barranco no han parado de gritar a los cuatro vientos por las redes sociales el amor que se tienen, pero parece que le relación no está pasando por su mejor momento. La canaria se sincera con Fani Carbajo sobre la soledad que siente estando en Barcelona. La influencer tiene claro que ha sacrificado mucho por su relación y no duda en contar todos los detalles.