Fani Carbajo ha cerrado una etapa con Christofer y está muy contenta de haber encontrado la felicidad con su novio Fran. Sin embargo, hay algo a lo que no para de darle vueltas en su cabeza desde que iniciase su relación. La influencer está muy preocupada por la gran diferencia de edad que se lleva con su novio .

Aunque no es la primera vez en la que Fani es varios años mayor que su pareja, en esta ocasión, la inseguridad de la influencer es cada vez mayor. La que fuera exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ no puede quitarse la idea de que Fran encuentre el amor en una chica más joven que ella. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que siente Fani en su nueva relación!