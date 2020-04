Llega a mtmad ‘Qarenta’, el nuevo concurso de Christian Gálvez: apúntate al casting

¿A que echabas de menos tu concurso de la tarde? Pues nada, no te preocupes porque nos hemos puesto manos a la obra para solucionarlo. 'Qarenta' es el nuevo concurso interactivo y para toda la familia coproducido por Megamedia y Fenix Media Audiovisuales que llegará muy pronto a nuestra web. En él, el presentador Christian Gálvez pondrá a prueba a diferentes concursantes que tendrán que responder a 10 preguntas en directo .

¿Cómo participar?

¡Es facilísimo! Después, solo hay que esperar a que la organización se ponga en contacto contigo para saber si has sido seleccionado. Puedes consultar más detenidamente las bases legales aquí . ¡Mucha suerte!

Quédate en casa con nosotros

Desde mtmad, y hasta que no se levante el estado de alarma, estamos dándolo todo para entretenerte y que no te falte ni uno de nuestros contenidos diarios protagonizados por nuestros mejores talentos (Violeta, Adara, Susana Molina, Alma Bollo, Toñi Moreno, Danna Ponce, etc.). Además, también contamos con otros programas como 'Milenio Live', presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter. Finalmente, a toda nuestra oferta de entretenimiento incorporamos ahora 'Qarenta', nuestro primer concurso interactivo.