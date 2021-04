José Rodríguez Vázquez, conocido como José El Francés, es una de las figuras más representativas del llamado Nuevo Flamenco, una mezcla entre las viejas fórmulas del género y las músicas urbanas. Con su primer trabajo, 'Las calles del San Blas' consiguió darse a conocer. Aunque fue un tema pegadizo, a principios del milenio, el que consiguió que no se dejara de hablar de él: 'Ya no quiero tu querer'. Fue por aquel entonces cuando la policía encontró droga en el maletero del coche y le condenaron a una pena de cárcel. No fue el único problema que tuvo con la ley. La madurez parece haberle hecho aprender de los errores de juventud. ¿Cómo ha cambiado la vida del artista? Te lo contamos todo en el vídeo.