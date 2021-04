Lichis y su banda, La Cabra Mecánica, comenzaron a tocar a mediados de los 90. Fue en 2001 cuando, junto a María Jiménez, triunfaron con aquel "Tú que eres tan guapa y tan lista. Tú que te mereces un príncipe, un dentista, ¡tú!...". ‘La lista de la compra’ les abrió las puertas de la fama. Sin embargo, con el tema de la ONCE, 'No me llames iluso', el músico no terminaba de sentirse identificado. Aquello le condujo a una profunda crisis personal. ¿Cómo consiguió salir adelante? Todo esto y mucho más, en el vídeo.