¡ Marta Jurado y Adrián Tello están más fogosos que nunca! Después de contar la drástica decisión que han tomado en base a su relación y explicar los motivos , los que fueran concursantes de ' Secret Story ' han decidido experimentar y se han decidido a ver contenido para adultos juntos por primera vez. Algo totalmente novedoso para Marta, quien se ha quedado muy sorprendida al ver lo que su chico hace cuando está solo ... La reacción de la pareja no tiene desperdicio y Adrián no se corta al hacer una reveladora confesión sobre sus prácticas sexuales y hacerle una impactante propuesta a Marta.

Ya les conocemos y ellos no se cortan. Además de compartir con nosotros sus primeras reacciones ante semejante contenido, los chicos han hablado de sus experiencias sexuales. ¿Se han visto reflejados en los videos? Y es que, hasta el momento Marta no conocía el contenido de los tipos de videos que le gustan a su chico, ahora que lo sabe. ¿Qué pensará de lo que hace su novio cuando no está ella?