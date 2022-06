Rosario Matew se prueba sus nuevos bikinis y carga contra Sandra Férriz por quedar con Álvaro Boix: "Me ha dolido"

Rosario Matew no puede esperar más para lucir sus nuevos bikinis. Tras irse de escapada romántica con Stiven y montar un consultorio amoroso, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ nos enseña su espectacular colección de bikinis mientras cuenta sus últimas novedades. La influencer da su opinión sobre lo sorprendida que está después de ver a Sandra Férriz junto a Álvaro Boix, algo que no se esperaba para nada. Además, aprovecha para dar su versión y aclarar las razones por las que ya no comparte piso con Gal·la Mora.