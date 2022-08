Rosario Matew se va de compras y hace un mega haul de rebajas: 30 minutos, 4 looks y un presupuesto de 100 euros

¡A Rosario Matew le encantan los retos! Después de enseñar junto a Stiven los últimos cambios de su casa y contarlo todo sobre su convivencia , la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se atreve con un reto de lo más divertido. Aprovechando las rebajas, Rosario se propone encontrar 4 looks ideales con un presupuesto muy limitado y, lo más importante, ¡en menos de 30 minutos! Conseguir esto es sin duda todo un desafío . ¿Podrá cumplirlo todo?

A pesar de que no era un reto fácil, a los looks de Rosario Matew no les falta ni un detalle. Con zapatos y accesorios incluidos, la influencer ha arrasado con los conjuntos más ideales para el verano. ¡No te pierdas su reacción al probárselo todo! Mientras Rosario hace su pase de modelos, la influencer se sincera junto a su mejor amigo, Kike; sobre su amistad y aprovecha para preguntarle su opinión sobre Stiven.