Rosario Matew quiere despejar la gran duda de sus seguidores de su posible embarazo. Después de abrir las puertas de su nuevo negocio con Stiven, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no aguanta más y aclara si está embarazada o no. La influencer está cansada de que le pregunten constantemente si espera un bebé y no duda en hablar de este rumor para zanjar el tema.