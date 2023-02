A Rosario Matew, no le gusta alardear pero... Después de experimentar con su look y probar con el pelo corto de Hailey Bieber, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' nos enseña su nuevo coche de lujo, un regalo de cumpleaños de lo más especial. La influencer ha querido hacer un vídeo totalmente diferente y ha mostrado todas las comodidades que tiene su coche nuevo, que no son pocas. A Rosario, le ha costado mucho conseguir cumplir uno de sus mayores sueños y habla de cómo ha invertido sus ahorros.