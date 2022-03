Harta de las críticas que ha recibido por meterse en la relación de su hija, la madre de Rosario ha querido defenderse de todo lo ocurrido en 'LIDLT', asegurando que muy poca gente sabe lo que la influencer ha aguantado durante su relación con Álvaro. Además, Charo no ha dudado en darle un consejo a su hija para que no vuelva a dejar que la "manipulen" y "corten sus alas". ¡Descubre el mensaje que la 'suegri' de 'La isla de las tentaciones' ha lanzado al ex de su hija!