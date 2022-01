¡Abril Cols ha estallado! Después de colarnos en su viaje a México, la influencer no ha podido más y ha explotado públicamente tras hacerse viral un vídeo en el que una chica reflexionaba sobre el motivo por el que no seguiría adelante con su embarazo si descubriera que el bebé tiene síndrome de Down. Un tema que le toca muy de cerca a la tiktoker, que tiene un hermano con este tipo de discapacidad, por lo que no ha dudado en responder sin pelos en la lengua a esta joven y a todas las personas que han escrito comentarios similares, muy indignada.