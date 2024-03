El principio de este romance fue totalmente inesperado, ya que la exconcursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ había terminado con su expareja poco tiempo antes y no estaba preparada para tener algo serio. Sin embargo, ella confesaba haberse pillado del pintor y, sin quererlo, todo vino rodado. Además, la que fue habitante del pisito de ‘Solos’ confesaba sus miedos al dar este paso y tomaba la decisión de no exponer su relación en las redes sociales como había hecho con su anterior pareja.

Sin embargo, el desliz Danna con Manuel González en 'Pesadilla en el paraíso' ha seguido siendo un foco de conflicto en la relación. Xavi Cortés asegura que lo tiene perdonado, pero la inseguridad que le generó la infidelidad de su novia hace que no lo tenga olvidado y, en algunas ocasiones, lo saque a relucir generando una discusión entre ellos . El pintor ha llegado a decir que tiene miedo de ver a su pareja en otro programa de telerrealidad por si se repite esa situación. Además, esto no ha sido lo único que ha hecho tambalear la relación, los sentimientos que guardaba Danna Ponce por Víctor , su ex, también han traído malos momentos a la pareja, creando tensión entre ella y el pintor.

El pasado de Danna Ponce con su exnovio y Manuel González no ha sido lo único que ha afectado a la pareja, los problemas con sus respectivas familias también han estado presentes. Xavi Cortés no tiene relación con sus padres, después de algunos desencuentros de su pasado; la familia no apoya su relación, algo muy complicado de superar para el exprofesor. Esto ha afectado a la pareja, ya que es un tema delicado para el pintor no poder compartir los mejores momentos de su vida, como el nacimiento de su hijo Máximo, con ellos.