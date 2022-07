Marina Ruiz destapa toda la verdad sobre su relación con Hugo Paz: “Es rastrero y sucio”

Marina Ruiz no quiere callarse más. Tras reflexionar sobre el orgullo LGTBI, la que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ no ha aguantado más y, después de ver todos los acontecimientos sucedidos en la final de ‘Por siempre o jamás’, ha decidido hablar. La influencer estalla y hace pública toda la verdad sobre los problemas que había en su relación con Hugo y acusa a su familia de no tratarla como se merecía. Después de ver la actitud de su expareja durante el reality, Marina destapa todo lo que ocurría realmente en su relación. ¿Qué pasaba con la familia de Hugo?