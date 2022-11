Marina Ruiz se replantea su futuro con Omar Sánchez y desenmascara a Hugo Paz: "Quería volver conmigo y ya tenía el contrato firmado"

Entre unas cosas y otras ha sido inevitable no sacar el nombre de Hugo Paz durante la conversación. El exnovio de Marina está ahora mismo de concursante de 'La isla de las tentaciones' y Fani que es muy seguidora del programa no ha perdido ocasión para hablar de su actitud como tentador, no le gusta nada y le considera un pesado. ¿Qué tendrá que decir Marina de todo esto? Entre otras cosas ha contado por primera vez algo sobre su exnovio que hasta ahora no había salido a la luz... ¡Estamos flipando!