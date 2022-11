Marina Ruiz viaja a Canarias y aclara si se va a quedar a vivir allí: "Me quieren empadronar ya"

¡Marina Ruiz enamorada de Omar Sánchez y de su tierra! Después de explicar todos los detalles de su reencuentro con Omar, la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' viaja a Canarias y aclara si se va a quedar a vivir allí junto a su nueva ilusión. La andaluza no pierde el tiempo y emprende este gran viaje junto a sus compañeros de reality. Un primer viaje a la isla que es más que probable que no sea el último. Parece que Omar y Marina no ha sido la única pareja que ha nacido en el reality, ya que ha nacido el amor entre algunos de los acompañantes de de este viaje.