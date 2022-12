A pesar de que algunos no se tomaban en serio su relación, Marina Ruiz y Omar Sánchez no hacen más que dar pasos juntos y de lo más ilusionados en esta nueva etapa. Después de que la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' abriera las puertas de su nueva casa en Madrid junto al ex de Anabel Pantoja, ahora ambos se han trasladado a Canarias donde han comenzado a preparar sus primeras Navidades juntos de lo más diferentes.