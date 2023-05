Marina nos lleva al stand de su chico en un día muy entretenido y ajetreado. La influencer nos ha enseñado todo el proceso de una jornada de trabajo con su chico : montaje, venta y desmontaje del puesto. A pesar de toda la faena, la que fuera tronista de 'Mujeres y hombre y viceversa', ha disfrutado mucho del market y no ha dudado en ayudar en todo lo que fuese posible. ¡Ha acabado reventada!

Aunque Marina y Omar parecen estar viviendo uno de los mejores momentos de su relación, hay algo que no les ha sentado nada bien. La andaluza, ahora ubicada en Gran Canaria, no soporta escuchar críticas hacia su pareja acusándole de no hacer nada, y es por ello que ha decidido explicar en este vídeo todo respecto a la situación laboral de ambos. Marina ha querido cerrar bocas y dejar muy claro cuál es su verdadera situación económica y a qué se dedica cada uno al margen de las redes sociales.