Marina Ruiz cree que tiene un mal de ojo y nos cuenta todos los detalles en su canal de mtmad. Después de planear su boda con Omar Sánchez , la exconcursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ , se sincera sobre la mala racha que está atravesando últimamente en su vida . A la influencer no le está yendo del todo bien e incluso Omar Sánchez empieza a creer que puede ser cierto que les hayan gafado.

Aunque en las redes sociales puede parecer que es oro todo lo que reluce, lo cierto es que no y eso nos viene a contar Marina Ruiz en ‘Sabor a mar’. La influencer, fiel creyente de las energías que le rodean, siente que algo no va bien y considera que podría haber alguien detrás de todo esto. Estas dudas se las ha trasladado a su novio, el cual ahora no duda en que los males de ojos y la mala suerte existan. ¿Qué es lo que estará pasando en la vida de Marina?