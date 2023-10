Marina Ruiz nos confiesa que no está en su mejor momento físico y es que con tanto viaje, la influencer se ha descuidado. Pero esto tiene solución y Omar Sánchez le echa una mano para ponerse en forma con un reto que la exconcursante de ‘Pesadilla en Paraíso’ deberá superar. En el caso de rendirse y no querer seguir con alguno de los ejercicios, Marina deberá contestar a preguntas de lo más íntimas.

Lo cierto es que Marina Ruiz no ha logrado superar alguno de los complicados retos que le ha puesto su novio, pero no importa porque le encanta jugar. Lo mismo le ha ocurrido a Omar Sánchez, que no ha dudado en dar su opinión y su punto de vista sobre algunas de las preguntas que han subido la temperatura del canal. ¿Se han planteado hacer un trío? ¿Cuál es la parte de su cuerpo que más odian? ¿Usan juguetes eróticos? ¿Han pensado en otra persona mientras mantenían relaciones?