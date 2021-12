Manuel no se esperaba para nada que le gastasen una broma así y menos viniendo de parte de Marina, su cara ha sido todo un poema. Pero las bromas no han terminado aquí, la it-girl ha llamado a su madre para comunicarla que había surgido el milagro de la Navidad, Hugo Paz y ella estaban esperando un bebé. La reacción de Encarnita no ha sido la que esperaba la influencer y ha tenido que improvisar para seguir con la broma. El enfado de la madre iba en aumento y Marina no sabía cómo pararla para decirle que todo era mentira, ¡vaya marrón!