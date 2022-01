Hacía mucho tiempo que no veíamos a Marina Ruiz saliendo en uno de sus vídeos con Hugo Paz , pero por fin les volvemos a ver juntos. Después de revelar sus experiencias sexuales más sorprendentes, la que fuera tronista de ‘ Mujeres y Hombres y Viceversa ’ está de vuelta un lunes más en su canal de mtmad y ha retado a su novio a posicionarse frente a situaciones extremas. Las propuestas han sido de lo más alocadas y, aunque ha sido difícil, ambos han terminado dando sus argumentos. La pareja también ha hablado de su relación, revelando uno de los problemas que tienen en su intimidad de pareja y sincerándose ante su posible ruptura.

Marina y Hugo han jugado al ‘¿Qué prefieres?’, lo que no se imaginaban es que darían tantas respuestas diferentes. El exconcursante de 'Supervivientes' ha argumentado cada una de las situaciones y no ha dudado en desvelar nuevos datos sobre sus experiencias sexuales junto a la andaluza. Además, Hugo se ha quedado sin palabras al escuchar la forma en que su novia pretende dejar la relación. Sus motivos no tienen desperdicio: