Estaba entre el sí y el no, pero finalmente Marina Ruiz decidió viajar y disfrutar de la fiesta. Después de abrirnos las puertas de su nueva casa con piscina, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ nos ha colado en la Feria de Abril de Sevilla para enseñarnos todos los detalles de cómo llevó a cabo la preparación de su deslumbrante look con el que no dejó indiferente a nadie. A contracorriente y luchando contra el mal tiempo, Marina hizo las maletas y puso rumbo a Sevilla para disfrutar de una buena feria junto a sus amigos y varios personajes famosos.