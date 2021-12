Por primera vez, la andaluza ha relatado en profundidad los terribles episodios de ansiedad y malestar personal que ha vivido en los últimos años. Además, la joven acaba de enfrentarse a una época de bajón y nos ha contado todos los detalles. La intensidad con la que vive la influencer sus relaciones y el no saber gestionar la rabia le ha provocado que en muchas ocasiones no se reconozca a sí misma. Marina ha revelado que una infidelidad por parte de un exnovio le provocó uno de los episodios más espeluznantes de su vida. También, ha confesado que hace poco no ha pasado por su mejor momento y la megasorpresa que le prepararon sus amigos para animarla: